Sõpruse Puiestee isad õpetavad Jõhvis

"Fenomen on Mait Vaik ise, kes on väga hea poeet, võiks isegi öelda, et geniaalne. Tema tekstid on sügavad ja läbimõeldud. Ja bänd oskab neid tekste vormistada: oleme eluaeg, võib öelda, et lapsest saati koostööd teinud ja tänu sellele saame teineteisest hästi aru, oskame teineteise mõtteid tabada. Lisaks on bändis koos väga professionaalsed muusikud − iga pillimees eraldi võetuna on väga hea. Pikk koostöö annab ka hea kokkumängu − sestap kõlab muusika hästi. Meile endale kõigile meeldib koos musitseerida ja me teeksime seda ilmselt ka siis, kui sellega midagi ei teeniks. On olemas kunstiline huvi sellist muusikat teha," rääkis Vainola Põhjarannikule.