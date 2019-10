Kord kuus saab põlevkivimuuseumi valget saali tasuta külastada

"Madalat aktiivsust võib selgitada mitmesuguste põhjustega. Käesolev maalinäitus on väljas kolmandat nädalat ning paljud kunstihuvilised on jõudnud seda juba vaadata, ent tõenäoliselt pole info tasuta külastusaja kohta paljude asjast huvitatud linnaelanikeni lihtsalt veel jõudnud."

"See ei tähenda, et kujutav kunst meie linna inimesi ei köidaks," sõnas põlevkivimuuseumi direktor Ainar Varinurm. "Külastajaid käib valges saalis alati, kuus müüakse stabiilselt üle saja pileti. Näituste avamise ajal on sissepääs tasuta, peale selle toimub valges saalis palju üritusi, mille käigus saavad linlased ühtlasi näitustega tutvuda. Siiski oleme korduvalt kuulnud, et isegi madalad piletihinnad [pilet galeriisse maksab 2 eurot, pensionäridele 1 euro − I.K.] mõjutavad pere-eelarvet. Nii tegimegi sellise emotsionaalse otsuse avada galerii uksed iga kuu kolmandal kolmapäeval kõigile kunsti- ja käsitööhuvilistele tasuta. Ehk toob see rohkem publikut kohale. Vaatame, mis sellest välja tuleb, ent kindlasti ei tasu sellest kohe ja kiirustades järeldusi teha."