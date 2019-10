Kohtla-Järvel toimuvad ukraina kultuuri päevad ning avatakse ukraina muuseum

Ukraina kaasmaalaskonna Dva Koljorõ entusiastide loodud ja Kohtla-Järvel Pisuhänna 6 asuvas suures korteris endale koha leidnud ukraina kultuuri muuseum avab külastajatele peagi uksed. Muuseumi pidulik avamine on kavas juba laupäeval ning see sündmus on sätitud ühele ajale 31. oktoobrist 3. novembrini toimuvate ukraina kultuuri päevadega.