Olga Žarkova juubelinäitus läks rändama

Septembris tähistas Žarkova oma juubelit Kohtla-Järve põlevkivimuuseumi valges saalis avatud isikunäitusega. Andeka kunstniku tööd pälvisid rohkelt positiivset vastukaja ning Žarkova sai kaks uut pakkumist näidata oma loomingut ka teistes galeriides − nõnda suunduski juubelinäitus reisima. Kusjuures näitus avati ühel päeval korraga kahes linnas − Žarkova jagab oma loomingut alati meeleldi. Töid on viljakal kunstnikul piisavalt, et täita nendega mõlemad galeriid.

Sillamäe huvi- ja noortekeskuses Ulei on väljas ligi nelikümmend Žarkova tööd, kusjuures seal on endale koha leidnud ka mõned uued maalid, mida valges saalis väljas ei olnud. Ahtmes on töid poole vähem, kuid see-eest on need suureformaadilised. Paljud süžeed on Eestis ja Venemaal toimunud plenääride tulemus.