"IDeeJazz" toob Narva Oscarile kandideeriva filmi muusika

Tartust kaheksa aastat tagasi alguse saanud "IDeeJazz" jõuab tänavu kolmandat korda Narva.

Mustlas-vibe annab avalöögi

Küsimusele, kas Narva kontsertidele võiks leida ühise nimetaja, vastab korraldaja Oleg Pissarenko, et ehkki ta ise on ilusa ning lihtsama muusika austaja − ja ta teeb ise sellist −, on ta festivali puhul võtnud hoiaku, et teeb festivali, kus oleks põnev nii endal kui publikul.

"Eesmärk pole, et kava oleks mugav ja turvaline, pelgalt minu maitse kohane, vaid eesmärk on tutvustada ka uut laadi asju ning esinejaid. Muusikavalik on džässi mõistes üsna lai: on nii elektroonilist kui avangarddžässi, traditsioonilist džässi, klubimuusikat, on isegi svingi. Ühine nimetaja võikski kõlada: "Tule ja kuula, mis Euroopas toimub!"" räägib Pissarenko.

Muusiku sõnul on üldse ime, et festival jätkub, sest mullu tema korraldatud festival "Baltic Sun" majanduslikult hävis. "See annab siiani minu festivale korraldavale äriühingule tunda. Veel augusti lõpus oli tunne, et "IDeeJazz" jääb ära, aga siis hakkasid imed juhtuma ja sponsorid hakkasid suisa ise abi pakkuma. Osaliselt küsisin ise eri riikide saatkondadest ning mõnelt ettevõttelt toetust − sh Narvas −, kellele olen väga tänulik. Saime kokku kriitiliselt vajaliku eelarve, millega saab kvaliteetse, aga samas mõistlikus mahus festivali ära teha. Laia festivali, kus kontserdid oleks neljal päeval eri paigus, ei saa me tänavu endale lubada. Tänavu toimuvad festivalikontserdid vaid Narvas kohalikus kolledžis ja see on ka logistiliselt lihtsam," ütleb korraldaja.

"IDeeJazzi" kontserdid Narva kolledžis Neljapäev, 7. november Kell 19 Gustav Lundgren Trio (Rootsi) Kell 20.30 Smooth Kats (Venemaa) Reede, 8. november Kell 19 Aleksi Myllykoski feat. Tapani Rinne (Soome) Kell 20.30 János Nagy Trió (Ungari) Kell 22 Kadri Voorand duos Mihkel Mälgandiga (Eesti) Laupäev, 9. november Kell 18 Philipp Gropper, Oli Steidle and the Killing Popes (Saksamaa) Kell 19.30 Marcin Masecki Trio (Poola)

Festivali avab muhe trio Rootsist: Gustav Lundgren Trio. Kitarrist Gustav Lundgren on oma põlvkonna säravamaid muusikuid ja tema stiili nimetatakse Django Reinhardti järgi Django-džässiks. "Tegu on kitarristiga, kes mängib mustlasdžässi ja teeb seda nii efektselt, et kui seda kuulsin, sain kohe aru, et Gustav sobiks meile Rootsit esindama. Samas on tema kontsert hea avalöök: seal on nii virtuoossust kui toorest jõudu ning loomulikult tugevat emotsiooni, nagu mustlasdžässis on," tutvustab Pissarenko.

Peterburi funk