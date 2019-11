Karl Madise juubel paneb Jõhvis ka nooremad staarid laulma

Kontserdikülastajail tasub kiirustada, sest väike kontserdituur on seni õnnestunud − saalid on peaaegu välja müüdud.

Juubelikontserdile on oodatud nii need, kes Karl Madist ja tema loomingut juba ammust ajast teavad, kui ka uued avastajad.

Laulab eesti keeles

Nagu aeg näitab, on Karl Madis pidevas arengus, pidevalt teel ning kuigi tema kontsertidel kõlavad ka vanad armsad tuttavad lood, on alati ka midagi uut ja avastamisväärset. Karl Madis naerab, kui kuuleb ütlust "Life begins at 60". "Ma usun küll! Pole häda − jaksu lavale minna on!"

Mida staar oma loomingust ja eluteest enim hindab ning mille eest eriti tänulik on? "Tuleb ikka pöörduda oma ema, isa ja vanaema poole. Isa, kes mind muusika poole suunas, sest nägi, et suudan suhteliselt kiiresti ära õppida uusi laule. Ja vanaema lauluhääl! Ja see, et meie kodus oli alati muusika, viiski mind teadmiseni, mida ma elus enim teha tahan.

Karl Madis • Alustas lauljateed lastekooris Ellerhein. • Otsa-nimelise kooli lõpetas saksofoni erialal 1984. aastal. • Popmuusika juurde tuli juba koolipäevil. Esimesed esinemised solistina olid 1975. aastal Tallinna 4. keskkooli ansambliga, esimene teleesinemine oli 1979. aasta maikuus Eesti Televisioonis. • Aastal 1983 loodud ansambel Karavan tähistas eelmise aasta novembris juba 35. sünnipäeva. Karavan oli Eestis populaarseim ansambel aastatel 1985 ja 1986, mil anti üle 200 kontserdi aastas. • Valiti Eesti parimaks meessolistiks aastatel 1985, 1986 ja 2002. • 2002. aastal võitis ta "Baltic-Nordic Harmonica" festivalil kromaatilise suupilli võistlusel esikoha ning sai aastal 2007 kahekordseks grand prix´ omanikuks. 2004. aastal sai Pärnu suupillifestivali peaauhinna grand prix´, 2009. aastal esines "World Harmonica" festivalil Saksamaal Trossingenis ja sai märgitud diplomiga Excellent. • 2011. aastal toimus Eesti ajaloos esimene suupillikontsert, kus Karl Madis mängis Urmas Sisaski loomingut. • Madisel on kolm poega ja üks tütar.

Olen õnnelik, et selle tee valisin. Ehkki muusikutee pole olnud kerge, on ta alati olnud huvitav ja viinud uutesse paikadesse − sealhulgas reisidele üle maailma: Austraaliasse, LAsse, Kanadasse. Ja ükskõik millises maailma otsas, sisenedes klubisse, kus on bänd, võtan suupilli välja ja mängin koos nendega − saan kohe uued sõbrad! On olnud imeline elu," ütleb Madis Põhjarannikule.

Madis paistab just nooremate artistide taustal välja kui laulja, kelle peamine töövahend on eesti keel. "See on mulle oluline. Kes siis veel kui mitte meie ise laulaks eesti keeles?! Oma keelt peabki hoidma ja see ongi tähtis. Oluline on laulda ka välismaiseid lugusid eesti keeles − sel on oluline väärtus," leiab laulja.

Südamelähedane Jõhvi

Kahetunnisel kontserdil on koos juubilariga laval särav Birgit Sarrap, noor muusikalitäht Mikk Kaasik ning kogenud kolleegid Uku Suviste ja Koit Toome. Lauljaid saadab ansambel Karavan koosseisus Jaak Lutsoja, Marko Sirila, Toomas Vanem ja Roland Jairus.

Madis ütleb nooremate kolleegide kohta, et nood on üliandekad. "Et nad võtsid minu laulud ja annavad neile oma pitseri, on mulle hea sünnipäevakink. Nad teevad seda fantastiliselt. Mulle väga meeldib kuulata lugusid, mida olen laulnud, nende esituses," ütleb Madis.

Seniste kontsertide põhjal ütleb peatne juubilar, et publik on väga teadlik ja laulab kohe kaasa. "On väga liigutav, kui keegi laval korraks vakatab ja kuuled, et saal laulab ise edasi. See on väga äge! On vaja lugu vaid käima panna ja rahvas juba laulab. Hästi musikaalne seltskond."

Jõhvi kontserdimajaga seoses meenuvad Madisele esmalt "Teeme ise muusikat" töötoad, kus ta on korduvalt suupilli õpetanud. Ka meenuvad talle seoses Jõhviga kontserdid, kus ta näeb inimesi omavahel sosistamas. Hiljem on selgunud, et eestlased on oma vene sõpradele seal tema repliike tõlkinud. See mälestus läks lauljale nii hinge, et ta palus oma juubelituuri kindlasti ka Jõhvi suunata.