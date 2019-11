Kust saab inspiratsiooni maalikunstnik Maria Sambuko?

Maria Sambuko on Eesti populaarsemaid noori kunstnikke. Laiemale publikule on ehk paremini tuttavad tema hoonetele ja rajatistele tehtud suuremõõtmelised maalingud. Inspiratsiooni saab Sambuko kõige erisugusematest paikadest: lennujaamast, kortermajade kompleksist, bussipeatustest ja laomassiividest... Hallidest ja ilmetutest seintest saavad tema käe all mahlaka värvipaleti jutustatavad lood ja kujundid.