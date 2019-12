Valges saalis heljub pühade hõngu

Kohtla-Järve kunstnike ühenduse esimehe Aarne Hanni sõnul on näitusel esindatud 20 autorit ja 57 tööd. "Temaatikat me ei piiranud ning igaüks tõi seda, mida tahtis. Tänu sellele sai näitus mitmekesine," on ta rahul. Ning kolleegid lisavad: üldine meeleolu on pidulik, kunst aga lisab alati elujõudu.

"Tulin vaatama, kuidas kunstnikud sügisplenääril alustatud tööd lõpule on viinud," sõnas ta. "Väga sümpaatne näitus tuli välja. Kõige rohkem imponeerib see, et esindatud on kõik suunad: nüüdiskunst Juri Horevilt, klassika Svetlana Petrovalt, impressionism Olga Žarkovalt jne. Kõik koos moodustab see suurepärase koosluse. Iga kunstnik on juba kaugelt äratuntav, neist igaühel on välja kujunenud oma kindel stiil. Mul vedas väga, et ma palju aastaid tagasi siia plenäärile tulin ning tutvusin Aarne, Aivari ja teiste siinsete kunstnikega, kes aitasid minul ja mu kolleegidel Eestit avastada. Me jääme igaveseks sõpradeks ning iga kohtumine on suur rõõm."