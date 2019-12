Vaba Lava Narva teatrikeskuses näeb "Tohuvabohu"

Nagu ühes heas loos ikka, algab kõik maailmalõpuga. Inimesed ei ole muutnud oma elustiili: maailmas jätkuvad sõjad, on nälg, kliima soojeneb ja oodata on looduskatastroofi. Maailm läheneb hukule. Kõrgemate jõudude saadik edastab lõpuks sõnumi, et on vaja kuulutada välja avalik hange uue maailma loomiseks. Avalike hangetega on aga see oht, et osalema kipuvad väga erinevad pakkujad. Kes hanke võidab, seda näete juba etenduses… Aga nagu ühes õiges loos ikka, võidab hea lõpuks kurjuse.