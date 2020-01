Dekupaažimeister Natalja Smirnoval on valminud uus kollektsioon

Kohtla-Järvelt pärit prantsuse keele õpetaja Natalja Smirnova on kohtlajärvelasi oma hobiga üllatanud mitmeid kordi. Juba palju aastaid tegeleb ta dekupaažiga ning on saavutanud sel alal täiuslikkuse − sellele on andnud kinnitust lugemissaalis varemgi väljas olnud näitused. Teisipäeval esitleb ta oma uut kollektsiooni, mis on pühendatud tema südame vallutanud Peterburile.