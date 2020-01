Narva kunstnikud demonstreerivad Jõhvis mitmekesisuse ühtsust

Möödunud aastal oli Narva kunstnike ühingu Vestervalli 20. aastapäev ning juubelit tähistatakse mitme näitusega, millest üks kaunistab alates teisipäevast Jõhvi kontserdimaja. Näitus "Mitmekesisuse ühtsus" kõneleb sellest, et ehkki iga autor on ainulaadne, on midagi, mis neid kõiki ühendab: huvi ümbritseva maailma vastu ja suur soov luua.

Jõhvis on esindatud 23 kunstniku tööd. Neist igaühel on oma nägemus ümbritsevast, oma loominguline käekiri ja teostuslaad. Tänu sellele on ekspositsioon mitmežanriline ja tehniliselt mitmekesine: esindatud on maaling, akvarell ja tekstiil.