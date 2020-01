Maakonna automüük tegi vähikäiku

Škoda müüki toetasid jõudsalt hea hinna ja varustuse ning kiire tarnega erimudelid. Need kolm tegurit on müügimeeste Uljas Roogeri ja Lauri Kruubi sõnul ostjatele meeltmööda.

Uute autode müük on hea majandusindikaator ning näitab lisaks hetkeolukorrale ka ostjate kindlust oma majandusliku võimekuse suhtes lähiaastatel. Ja seda oli statistika andmetel 2019. aastal meie maakonnas 72 auto võrra vähem kui aasta varem. 1014 autot on vähem ka aastast 2017, kuid ületab mäekõrguselt sellele eelnenud aastaid, mil masu ja madalad nafta hinnad põlevkivitööstust räsisid. Samal ajal on üldiselt Eestis müük stabiilne väikese kasvufaktoriga.