Jõhvis keeratakse Beethoven Rammsteiniks või... vastupidi

"Meil on huvitav töötada uue kontserdiprogrammi kallal, avastades, kui kaunis ja meloodiline on tegelikult Rammsteini muusika ning milline metsik jõud hõõgub Beethoveni töödest. Alguses tundus selline ühendamine hullumeene ja teostamatu, kuid ajapikku avastasime, kui väga need sajandite viisid teineteist olemuslikult täiendavad, luues metsiku iluga muusikalise sünergia," rõhutab ansambli pianist Dainis Tenis.

Dagambal on seni ilmunud viis stuudioalbumit, mida on võimalik pärast kontserti kohapeal ka soetada, ning nende seni eelviimane album ongi Rammsteini ja Beethoveni teemaline. Dagamba albumid "New Life" (2012), "Recycled" (2015), "Seasons" (2016) ja "#LudwigVanRammstein" (2017) on nomineeritud Läti Grammy auhinnagalal "Zelta Mikrofons" ning nende seni viimane, mullu kevadel ilmunud album "DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY" pälvis auhinna parima instrumentaalmuusika albumi ja parima disaini kategoorias.