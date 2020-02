Jõhvis kuuleb biitlite muusikat meie talentide töötluses

Marten Kuningas (34) ütleb, et kontserdi näol on tegu sama biitlite muusika kavaga, millega kollektiiv esines mullu 5. ja 8. detsembril "Jõulujazzil".

Nauditav kogemus

Kuidas ikkagi Liverpooli meeste lood eesti meeste töötluses valmisid? Marten vastab, et esmalt oli võimalike lugude arv, mida endanäolisemaks muuta, väga suur.

"Mina tegin esialgse valiku. Lõviosa lugudest oli juba minu valikus pärit aastast 1966, mil The Beatles stuudiosse jäi ehk siis avalikke kontserte enam ei andnud. See periood on minu meelest huvitavam. Saatsin enda nimekirja bändile, kes tegi veel oma valiku. Saime kokku ja leidsime üsna ruttu üksmeele, mida võtta ja mida jätta. Väga head kraami, mida saanuks teha, pidi paraku välja jääma," ütleb Marten.

Kõige varasem lugu, mis kontserdil kõlab, on 1963. aastast − "I saw she standing there" −, palju laule on albumilt "Abbey Road" (1969), veidi albumeilt "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967) ja "The White Album" (1968).

"Neid lugusid on äärmiselt nauditav laulda ja neid just selle bändiga teha. Kuidas bändi kokku sain, on ka iseenesest tore lugu. Sama bänd on teinud Jimi Hendrixi lugude kontserdi ("Tuntud ja tundmatu Jimi Hendrix 75"). Nägin neid läinud suvel Tuletorni kontserdil Rannapungerjal, kus astusin üles Mahavokiga, heliproovi tegemas.

Enne seda oli üleval küsimus, kuidas biitlite projektiga edasi minna, kes seal mängima hakkab, aga pärast nende heliproovi kuulmist sain aru, et ei pea enam otsima: õige bänd on olemas. Sealsamas lava taga küsisin, kõik olid nõus ja kõik klappis. Juba sügisel hakkasime proove tegema. Me kindlasti ei parodeeri ega pretendeeri ka liiga puhtale taasesitusele, on ka oma lähenemist, aga samas austame originaalloomingut. Robi Linnaga on väga kihvt neid lugusid laulda: projekti käigus avastasime, et meie hääled sobivad hästi kokku," ütleb Marten.

Kogenud interpreet

Kellega biitlitest Marten ise end samastaks? "Eri perioodidest on erinevad lemmikud, aga mulle tundub neist kõige elutervem George Harrison. Tema maailmavaade ja lähenemine on mulle kõige lähedasemad. Ja loomulikult tema üks esimesi sooloalbumeid "All Things Must Pass" (1970)," kõlab Marteni vastus.

Praegune Marteni enda bänd kannab nime Miljardid, mis on ametis oma teise albumi väljaandmisega. Esimene Miljardite album ilmus 2017 ja selle nimi oli "Kunagi Läänes". Marten ise kogus tuntust 2009. aastal saates "Eesti otsib superstaari" muu hulgas David Bowie lugusid "Starman", "Let's Dance" ja "Space Oddity" esitades. Samuti on Marten oma bändiga esinenud Bowie lugude kavaga 2016. aastal "Jazzkaarel".

Laiemalt tuntuks sai Marten oma esimese albumiga "Janu" ning 2014. aastal salvestas ta oma teise plaadi "Praktiline mees" juba koos tippmuusikutest koosneva ansambliga Miljardid. Tal on ilmunud album veel kollektiiviga Leegitsev Sidrun ja bändiga Doktor Normal. Viimasel kõlab hiphop- ja funk-muusika.