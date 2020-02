Narvalased tervitavad kevadet Terem Quarteti muusikaga

30 tegevusaasta jooksul on see unikaalne ansambel andnud üle 3000 kontserdi, sõitnud läbi 65 maailma riiki ning salvestanud kakskümmend plaati.

Carlos D'Onofrio on sündinud Buenos Aireses ning edendas kuni 2008. aastani edukalt oma karjääri Argentinas. D'Onofrio on kontsertidega üles astunud New Yorgis, kus kriitikud nimetasid teda "musta sameti värvi tämbriga unikaalse hääle omanikuks". 2009. aastal kolis D'Onofrio Peterburi ning tegi oma debüüdi Maria teatris, kus ta on ametis tänini, ühitades etendustes osalemist aktiivse kontserttegevusega.