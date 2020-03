Narva fotograafid kutsuvad "Jalutuskäigule"

Näitusel on väljas mitukümmend fotot. "Õigel ajal õiges kohas" olema juhtunud Narva fotokunstnike terane silm on pildile püüdnud piirilinna elu põnevamad ja kohati lausa imetabased hetked: vaatajale avanevad tänavad, hooned, looduse vaatemäng...

MTÜ Autori Foto juhataja Irina Kivimäe sõnul ühinesid fotograafid kuus aastat tagasi ning on juba end näidanud eduka loomekollektiivina. Mittetulundusühingusse kuulub praegu ligi kakskümmend kõikides fotokunsti žanrites innustunult tegutsevat inimest. Nende algatusi toetavad Narva linna kultuuriosakond, kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupp, Geneva kontserdimaja, kaubandus- ja meelelahutuskeskus Astri, Tartu ülikooli Narva kolledž ning paljud teised.

"Meil on olnud rohkelt põnevaid väljapanekuid, ent oma kodukanti tuvustavat "Jalutuskäiku" panime kokku erilise kire ja vastutusega," rõhutas Kivimäe. "Meie autorite looming on alati isikupärane ja omanäoline. Kui me koos oleme, muutub kõik ümberringi palju mitmekesisemaks, rikkalikumaks ja värvikamaks."