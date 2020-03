Nädalavahetusel kortsutatakse taas autoplekki

Eelmine võistlus mullu augustis oli väga publikurohke. Korraldajate sõnul peaks eelolev laupäev olema veelgi vaatemängulisem. "Toona oli stardis 24 autot ja nüüd on registreerunud 40 võistlejat," ütles Artur Smirnov korraldustoimkonnast. Tänu sellele tõotab võistluse esimene pool tulla veelgi intensiivsem. "Kõiki võistlejaid korraga vähemalt alguses rajale lasta ei saa, nii et alustame kahes grupis. Seda vähem on aega, kui rajal midagi ei toimu, sest eripause remondiks teha vaja pole. Ühed sõidavad ja teised lapivad samal ajal tehnikat," rääkis Smirnov. Hiljem, kui read jäävad hõredamaks, tõstetakse kõik rivisse jäänud autod kokku.

Rada on tugeva põhjaga ning selleks, et kiirused liiga suureks ei läheks, on konstrueeritud üksteisele järgnev kurvide jada. Nõnda on ohutum. Nagu ikka romuringil, tuleb läbida võimalikult palju ringe. On iga gladiaatori oma teha, kas riskida kontaktidega teiste autodega, mille tulemusel võib rivist välja minna konkurent, aga võib rohkem viga saada ka oma sõiduk.