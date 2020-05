Narva diskorilt relva ähvardusel muusikat nõudnud meest karistati tingimisi vangistusega

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Tatjana Press ütles, et mehe ähvarduse põhjuseks oli see, et ta nõudis baari diskorilt muusika mängima panekut. "63aastane mees oli koos oma sõbraga baaris alkoholi tarvitamas, kui ühel hetkel pöördus ta diskori poole ning nõudis, et too paneks muusika mängima. Mees sai eitava vastuse, kuna audioseadmed ei olnud sisse lülitatud. Seejärel võttis 63-aastane mees jope alt asuvast kabuurist õhtupüstoli ja hakkas sellega diskorit ähvardama," selgitas Press sündmuse asjaolusid.