Augustis toimuv linnakultuuri festival "Station Narva" koondub jõe äärde

"Station Narva" toimub sel aastal augusti lõpus samal ajal festivaliga "Tallinn Music Week" (TMW), mida kevadel pealinnas koroonapuhangu tõttu korraldada polnud võimalik. Kahte festivali samal ajal tehes on peakorraldajal Helen Sildnal võimalik osa TMW-le saabuvaid artiste ka Narva tuua. "Kuna Euroopa on end samuti praegu avamas, siis oleme optimistlikud, et meil õnnestub augusti lõpus tuua Eestisse ka välisesinejaid," on Sildna öelnud, märkides, et keerulisem võib olla tänavu siia pääseda Venemaa artistidel.