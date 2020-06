Juuli esimene pool on Ida-Virumaal täis muusikat

Igasuvine "7 linna muusika" on üks väheseid festivale, millel õnnestus oma kava suures osas säilitada, ehkki oodatud välisesinejad seekord Eestisse ei saabu. Kontserdikohtade valikul on silmas peetud Ida-Virumaa eripalgelisust: moodne Tulivee salapiirituseveo muuseum mere kaldal, Kohtla-Järve renoveeritud kultuurikeskus, Tartu ülikooli Narva kolledž ajaloolisel raeplatsil, Kohtla-Nõmme laululava, maaliline Toila Oru park ja muidugi Jõhvi kontserdimaja.

"Tänavu suvel, mil maailm on ootamatult väiksem ning võimalused reisimiseks ahtad või keerulised, tasub kindlasti rohkem Eestit avastada ning Ida-Virumaa väärib tähelepanu. Eesti Kontsert annab veel ühe toreda lisapõhjuse siia tulemiseks," ütles Jõhvi kontserdimaja juht Piia Tamm.

"Tuletan kõigile meelde, et juulis kehtivate tervisenõuete tõttu on kohtade arv piiratud nii sise- kui ka välikontsertidel. Soovitan piletid osta eelmüügist ning saabuda tasuta üritustele aegsasti," lausus Tamm. "Et kontsertide külastamine oleks ohutu, palume kinni pidada kolmest reeglist: hoiame distantsi, peseme käsi ning jääme haigena koju."