Milles on see lõppev esimene õppeaasta Kohtla-Järve gümnaasiumi juhina avanud teie silmi nii heas kui halvas?

Kuigi kohaliku elanikkonna seas on veel palju nii-öelda õlgade kehitajaid, siis ma arvan, et me oleme siiski neist enamiku vaikiva poolehoiu juba võitnud. Meid usaldatakse, meisse usutakse − see annab kindlama tunde.