Suveõhtu kauni muusikaga

Kohtla-Järve kultuurikeskuse direktori Svetlana Korotkova sõnul on eelseisev kontsert traditsiooniline suvine kingitus linnaelanikele.

"Kutsume kõiki üheskoos imelist suveõhtut veetma. Suurepärast muusikat saab kuulata, nautides samal ajal tassikest teed või kohvi − platsile seatakse üles lauad ja avatakse suvekohvik. Ilm tõotab samuti ilus tulla. Meeleolu loob Dochka Bossa − üks paremaid bände, kes esitab Spleani, Limp Bizkiti, Madonna, Gorod 312 jt esitajate tuntud hittide vene- ja ingliskeelseid kaverversioone. Ligi kaks aastat tagasi Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuses kokku tulnud Aleksandr Arcimovicius, Ruslan Beljaev, Mihhail Kastritski, Daniil Masljakov ja Irina Oja on kokku pannud mitmekesise repertuaari ning saavutanud ka suurt edu: nad on väga nõutud, neid kutsutakse sageli esinema mitmesugustele üritustele, eelmise aasta lõpus aga võitsid nad ETV+ eetris olnud võistlusmängu "Rahvas laulab"," rääkis Korotkova.

Bändi liider Aleksandr Arcimovicius lubas, et nad püüavad suvemuusika programmi lisada eri aastate lugusid, mis on meelt mööda nii noortele kui ka elukogenud kuulajatele.

Juba tuntud muusikutele pakub seltsi Jõhvi kultuuri- ja huvikeskusest pärit noor kollektiiv Be Hateful, mille juhendaja on samuti seesama Aleksandr Arcimovicius. Tema sõnul kuuluvad selle bändi koosseisu noored, 16-19aastased muusikud ning nende repertuaar on mitmekesine: lüürilised laulud, noorterokk ja isegi nende endi loodud palad.

"Neil on olemas nii mees- kui ka naisvokaal," rõhutas Arcimovicius. "Nad on olnud koos kolm aastat ning neid iseloomustades võib kindlalt öelda, et muusika elab nende hingedes juba ammu. Nad on esinenud mitmetel kooli- ning Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse üritustel, ent laiema publiku ette astuvad nad esimest korda."