Sillamäele ammoniaagi järele tulnud "koroonalaeva" meeskonnaga puutus kokku ligi kümme inimest

Soomest tulnud tankerlaev jõudis esmaspäeval Sillamäe sadamasse, et laadida sealsest DBT terminalist peale ammoniaaki. Laevalt paluti kaks haigestunud meremeest toimetada haiglasse. Neil mõlemil ja veel üheksal meeskonnaliikmel tuvastati korroonaviirus.

Terviseameti poolt kolmapäeval teatatud 22 uuest koroonajuhtumisst moodustasid poole Yara Nauma laevameeskonna liikmed.

Silport Kinnivara juhatuse liige Tõnis Seesmaa ütles, et meeskonna liikmeid maale ei lubatud. Kahele haigestunud meremehele tuli kaile vastu takso, mis viis nad haiglasse. Üks neist on praegu Ida-Viru keskhaiglas ja teine Tartu ülikooli kliinikumis. Laeva meeskonnalt käisid koroonaviiruse proove laeval võtmas kaitserriietuses Synlabi töötajad.

Seesmaa sõnul on laeva meeskonnaga sadamas kokkupuutunute ring kindlaks tehtud ja sellesse kuulub ligemale kümme inimest. Nende seas on nii terminali töötajad, kes korraldasid ammoniaagi laadimist laeva, haiged meremehed haiglasse viinud taksojuht, aga ka laevas käinud laeva agent. "Kõik nad on praegu koduses karantiinis, sealhulgas ka kaitseriietust töö ajal kandnud terminali töötajad," ütles Seesmaa lisades, et pärast meremeeste haiglasse viimist taksojuht rohkem ühtegi klienti ei sõidutanud.

Seesmaa sõnul on Norra lipu all sõitva meeskonna liikmete seas Venemaa, Filipiinide ja teiste riikide kodanikke.

Kolmapäeva õhtul kell 21.35 lahkus laev Seesmaa sõnul Sillamäe sadamast ja võttis talle teadaolevalt Soome Uusikaupunki sadamasse, kust ta ka Sillamäele tuli.

Seesmaa rääkis kolmapäeval mõned tunnid varem, et laeva omaniku otsusest sõltub, kas laev jääb veel Sillamäele ankrusse või läheb merele ja suundub sadamasse, kuhu kaup peab minema. "Laev võib sadamas olles ka ammoniaaki hoida, aga parem on see ära viia," ütles ta lisades, et koroonaviiruse leviku tõkestamise seisukohast pole vahet, kus laev viibib, sest meeskond on nagunii väljaspoole laeva jäävast maailmast blokeeritud.