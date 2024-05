Gren julgeb Ida-Virus kasvada

Kohtla-Järve ja Jõhvi küttetaristu on suures osas rajatud ligi 50 aastat tagasi, mõnes kohas on torude vanus koguni 70 aastat. Selge on see, et torustik nii pika aja jooksul vananeb ja amortiseerub, mis omakorda toob kaasa soojuslekked ja energiakao ning hakkab lõpuks ka varustuskindlust mõjutama.

Gren Viru juhi Andres Klaasmägi sõnul on just kaugküttetorustikud need, mis tagavad varustuskindluse ja teenuse kvaliteedi. Kaugkütte kasutamise peamisi argumente on ju teenuse mugavus, aga kui soojusega varustamisel on torustiku kehvast korrasolekust põhjustatud katkestus, siis see pole mugavus. Greni eesmärk on teha nii, et katkestusi oleks võimalikult vähe.