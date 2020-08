Sillamäe täitub peagi taas džässihelidega

Koroonaviiruse tõttu suve lõppu lükatud džässifestival "Jazz Time" on muutunud taas kahepäevaseks. Traditsiooniliselt on esimene päev pühendatud noorteansamblitele: kultuurikeskuse laval astuvad üles noored muusikud Ida-Virumaalt ja Tallinnast. Algus on reedel kell 17. Kell 19 tuleb lavale festivali peakülaline − andekas ja karismaatiline Eesti laulja Sofia Rubina-Hunter, kes võttis osa Venemaa laulusaatest "Golos" ning pääses seal ka parimate hulka. Džässisõbrad − teiste seas ka sillamäelased − teavad ja armastavad tema laule juba ammu: ta on "Jazz Time´il" korduvalt osalenud. Sofia Rubina-Hunter astub Sillamäel üles oma uue kavaga − alles hiljuti salvestas ta uue albumi. Teda saadavad riigi parimad instrumentalistid: Jason Hunter (trompet), Holger Marjamaa (klaver), Kaarel Liiv (basskitarr), Dmitri Nikolajevski (löökpillid). Kusjuures õhtu toimub klubiformaadis: kes soovivad, võivad istuda laudade taga, avatud on kohvik.

Eelseisva festivali peamine üllatus on aga laupäevane džässipäev Sillamäe külje all Sõtke külas Orava talus.

"Olen juba ammu tahtnud värskes õhus paiknevaid huvitavaid kohti kaasata, kuid siiani pole see kuidagi õnnestunud," ütles festivali direktor Vladimir Võssotski. "Seekord aga läks kõik korda ning proovime muuta formaati. Talu peremees Priit Orav võttis meie koostööpakkumise rõõmuga vastu. Viimasel ajal on ta palju arendusse investeerinud: talus on olemas suur plats ning vihma puhuks telk. Kui kõik ootuste kohaselt sujub ja muusikasõbrad siia tee leiavad, siis kasutame seda platsi ka tulevikus."

Laupäeval kell 17 algavasse programmi kuulub noorte lauljate telesõu "Bravo!" finalisti Natalja Zaugarova esinemine. Peakülalised on kaverversioonide meistrid − ansambel Teno & The Sons: seitse muusikut riigi eri paigust on kokku pannud kollektiivi, kes esitab akustilistel puhkpillidel tuntud hitte. Selle grupi kunstiline juht, trombonist Teno Kongi kolis hiljuti Ida-Virumaale elama ja tööle.