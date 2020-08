Oru pargi promenaad pakub muusika- ja kinoelamusi

Põhikontsert algab kell 17, mil Tanel Padar ja Inga toovad kuulajateni nii Taneli kui ka teiste artistide unustamatud hitid läbi aegade. Toila valla kultuurijuht Kaisa Pukk ütles, et on soovinud näha Ingat esinemas "Sadamajazzil" ja Tanel Padarit promenaadil, aga siiani pole see eri põhjustel õnnestunud. Nüüd astub uudne kooslus üles promenaadi kontserdil.