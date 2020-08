Muuseumiöö kutsub aega maha võtma

Tänavuse muuseumiöö teema on "Öös on aega". Jõhvi kindluskiriku muuseumis on ajaloohuvilistel võimalus võtta aeg maha ja teha kell 18 kaasa giidituur ajaloolase Vallo Reimaaga, kes tutvustab kohalikke legende ja Alutagusemaa kaugete aegade sündmusi. Õhtu jooksul toimub ka traditsiooniline aaretemäng lastele, avatud on kirikutorn ning kõlab orelimuusika Svetlana Kekiševa ja Brigitta-Selestine Petropavlova esituses.

Datšadest paleedeni

Ka Narva-Jõesuu koduloomuuseum kutsub giidiga jalutuskäigule, mis algab kell 17.30. Teemaks on kuurordi aeg. "Mõtiskleme aja tähenduse üle. Kuurort tekkis siis, kui inimestel jäi tööst vaba aega ning inimesed leidsid, et ka kuurordis puhkamine on üks aja veetmise viis. Ja tegema hakkasid nad seda seepärast, et arstid soovitasid," rääkis Narva-Jõesuu koduloomuuseumi ning Vaivara Sinimägede muuseumi direktor Ivika Maidre.

Jalutuskäigul kõnnitakse kuurordis, mis on üle elanud paremaid ja halvemaid aegu. "Peale selle, et mõtiskleme heade ja halbade aegade üle, vaatame üle allesjäänud tähtobjektid ning arutleme, mida aeg võiks neile edasi tuua," lisas Maidre.

Sinimägede muuseumi programm algab kell 12 loenguga Jätkusõjast Soomes ja filmi "Tali-Ihantala" ühisvaatamisega. Kella 17-22 on avatud muuseum ja kohvik.

Narva muuseumi kunstigalerii on laupäeval avatud kella 18-23 ning pakub kuraatorituure näitusel "Narva linnaruum. Daatšast paleeni", mis võtab vaimukal viisil kokku piirilinna ehituskunsti vastaka maailma. Väljapaneku kesksel kohal on Narva linnaruum, millest kasvab välja pilguheit paiga minevikku. Lapsi ja nende vanemaid ootab muuseumiööl kunstistuudio. Suupisteid ja jooke pakub Rondeeli pop-up-kohvik.

Kunstnike juhendamisel maalima

Põlevkivimuuseumi valges saalis Kohtla-Järvel on Eduard Kondi juubelinäitus ning võimalus kohtuda kunstnikuga. Käsitöötoas pakutakse meisterdamist nii suurtele kui väikestele. Kohal on kunstnikud, kellelt on võimalus tellida portreed. Soovi korral saab asjatundjate juhendamisel proovida kätt lille maalimisel, võtta osa viktoriinist jms.