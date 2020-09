Arutasime äsja Endla teatri juhiga, mida saaksime üheskoos ära teha. Leppisime kokku, et püüame olla niivõrd positiivsed, kuivõrd võime loota, et publik ikka saali tuleb, ning hakkame kõik koos unistama sellest, et me ei peaks rohkem uksi sulgema. See, mida me kevadel ja suvel läbi elasime, oli kogu sektorile, kaasa arvatud meie majale, väga raske. Iga nädal plaanisime midagi, lõpptulemusena aga ei saanud mitte midagi teha.