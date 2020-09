Salakontsertide sarjale tuleb sügisel jätk

Koroonaviirusest pihta saanud Karukella puhkemaja kuueosaline salakontsertide sari jätkub 16. septembril neljanda kontserdiga. Artisti puhul hoitakse publikut viimase hetkeni põnevil nagu varasematel kordadel.

"Sel korral toimub siseruumides väga armas ja võib isegi öelda, et eksklusiivne kontsert, kuhu müüme ainult pool täituvusest ehk 25 piletit," ütles Lüganuse alevikus asuva Karukella puhkemaja üks omanikest Terje Rattur.

16. septembri salakontsert erineb tema sõnul varasemast formaadist. "Isegi nii palju, et tegu polegi nagu päris kontserdiga, see on rohkem nagu poolkontsert või isegi pooletendus. Uus on ka see, et esineja on meie sarja esimene naisartist, kes võtab kaasa ja mängib mitmeid pille ning vestab lugusid."

Korraldaja lubas, et seekordne etendus puudutab sügavalt igaüht publiku hulgast ning lahkudes on kõik mitme vaksa võrra paremad inimesed.

"Edukaid inimesi on palju, aga päriselt soojad ja hoolivad inimesed on nagu aarded tänapäevases individualistlikus ja enesekeskses maailmas," leiab üllatusartist, kes on nii antropoloog, helilooja, multiinstrumentalist kui jutuvestja.

Ehkki antropoloogi erialal on vaja osata mitmeid võõrkeeli, on tema arvates kõige aluseks emakeel. "Ma usun, et inimene peaks alguses oskama oma emakeelt ning mitte lihtsalt oskama, vaid kasutama seda puhtana parasiit- ja kirumissõnadest, pidades meeles, et igal öeldud sõnal on vägi ja jõud. Kuidas muidu saame hoolitseda oma lähedaste, enda, oma kodu ja maa eest, kui me ei hooli sellest, mis meie suust välja kukub?"