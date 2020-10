Põlevkivimuuseumi valge saali on hõivanud vahakujud

Siin on veel Peeter I, Aleksander I, Baieri Ludwig ja teised ajaloolised tegelased, kuulsad filminäitlejad ja kirjanikud, tuntud tegelased populaarsetest filmidest "Kariibi mere piraadid" ja "Tähesõjad", Vana-Kreeka jumalanna Athena ning paljud teised. Lastele pakuvad eeskätt huvi ilmselt multifilmi "Jääaeg" naljakad tegelased.

Väljapaneku pärliks on Sandro Botticelli kuulsa maali "Venuse sünd" eeskujul loodud kompositsioon, millel on kujutatud jumalanna Venuse müstilist sündi merevahust.

Kunstnik ja näituse "Maailma ajalugu vahakujudes" kuraator Norayr Wolf on vahakujude rändnäitusi korraldanud juba üle kümne aasta ning käesolev rändkollektsioon on kokku pandud Hollandi, Belgia ja Peterburi muuseumide eksponaatidest.

"See ekspositsioon on igas galeriis isesugune, kuna paigutus- ja valgustustingimused ning muu säärane on igal pool erisugused," märkis Wolf.

Ühe kuju loomiseks kulub vähemalt pool aastat ning sellesse protsessi on kaasatud viisteist või rohkem meistrit, nii et konkreetset autorit on võimatu nimetada − alati on tegemist kollektiivse töö tulemusega.

"Kõik need figuurid on valmistanud Euroopa selle ala juhtivad meistrid," rõhutas ta. "Oma töös on nad kasutanud ainult ajalooliselt usaldusväärseid andmeid ja materjale. Eraldi tähelepanu on pööratud ajalooliste isikute kostüümidele. Ühe vahakuju maksumus on ligikaudu 15 000 eurot, seetõttu mul oma kollektsiooni ei ole, nagu muidugi ka oma muuseumi, kuid koostöö paljude Euroopa muuseumidega on mul võimaldanud juba üle kümne aasta näitusi korraldada ja neid eri riikide elanikele tutvustada."

Vahakujud toimetati Kohtla-Järvele veoautoga. Kujude monteerimiseks kulus neli päev.