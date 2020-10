Marju Mõru tõi lugemissaali suvevärvid ja merelõhnad

Marju Mõru elab Lüganusel. Tema kaunis aias kasvab kümneid lillesorte, mis mitte ainult ei rõõmusta perenaise silma, vaid inspireerivad teda ka looma. Naine ütleb, et veel paar aastat tagasi polnud tal aimugi, et ta üldse joonistada oskab. Kuid pintslid ja värvid kord kätte võtnud, haaras see teda niivõrd, et sellest ajast peale pole ta lakanud oma iluimetlust lõuenditele kandmast.