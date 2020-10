Elina Nechayeva ja Ralf Taal kannavad jõhvilased armastuse ookeani

Läbiva teemaga laulusarjadel on nii muusikaline kui ka poeetiline väärtus − need on nagu romaanid muusikas. Tihti kujutavad vokaaltsüklid tegelase füüsilisi ja psühholoogilisi rännakuid. Kontserdi vokaaltsüklite ühine nimetaja on armastus, mida eri maade heliloojad annavad edasi oma muusikalise prisma kaudu.