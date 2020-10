Kunstnik ja kaheksa lapse ema pani piltidesse oma Jaapani kultuuri vaimustuse

Elegantsed geišad, Jaapani maskid ja mitmesugused sisustuselemendid − Marina Seppar ütleb, et on seda kollektsiooni kokku pannud kogu elu, kuid eriti aktiivselt tegeles ta sellega viimased viis aastat. Tema graafilistel piltidel on Jaapani motiivid ja fotodel eri rakurssidest üles võetud kohalikud terrikoonikud, millele autor on pannud hellitleva nime "Minu Fuji".

"Vanakreeka filosoof Pythagoras on öelnud, et arv on kõikide asjade olemus," räägib Seppar. "Mind saadab elus kõikjal number kaheksa: see on minu maja ja korteri number, korteris on kaheksa tuba, mul on kaheksa last. Kui liita minu passi seerianumber ja pangakonto number, siis tuleb kokku samuti kaheksa. Kui tulin kultuurikeskusesse tööle, anti mulle kabinet nr 8... Eelmisel aastal sain teada, et kaheksa on Jaapani number, minu sünnipäev aga langeb kokku maailmakuulsa Jaapani kunstniku Katsushika Hokusai sünnipäevaga. Siis ma taipasin: Jaapan ei taha mind sugugi lahti lasta! Loodan, et selle ekspositsiooniga tõmban ma oma "Jaapani perioodile" joone alla ning see laseb mind lahti, et saaksin algust teha millegi uuega."