Toila muusikalitrupp toob viie rahvamaja lavale 70 hobinäitlejat

Üle 30 aasta Toila gümnaasiumis õpetajana töötanud Anu Pungas on põiminud kokku järjekordse kava, mis laseb kõlada rohkem kui kümne muusikali ja opereti hittidel. Kohalike lavatähtede seas on nii veterane kui ka uustulnukaid − kokku 70 eri vanuses muusikasõpra, kes ava- ja lõpuloos ka lavalaudadel kokku saavad.

Vaheldusrikas kava

ASi Agdeck-Auto juhataja Toivo Loide tegi tänu Anu Pungasele opereti- ja muusikaližanris käe valgeks juba aastakümnete eest: 1988. aastal osales ta Voka segakoori koosseisus opereti "Silva" põhjal valminud kavas ja paar aastat hiljem "Oklahomas". Vahepeal pidas ta pika pausi. "Kui nüüd kutsuti ühinema, sai otsustavaks see, et poeg Keith ka osaleb ja saan koos temaga laval olla."

Kas muusikalilavastus küpses koroonaga paremaks? Proovid algasid aasta tagasi ja pidid mais tipnema etendustega, mille koroonaepideemia nurjas. Nii tuli etendus suvel ja sügisel uuesti üles soojendada. Lavastaja Anu Pungas: FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik "Selle kohta võib vist öelda, et ei ole halba ilma heata ja head ilma halvata. Kuna mõned inimesed kukkusid ära, tuli leida uued ja hakata nendega otsast peale harjutama. Laagerdumise perioodil tekkisid uued mõtted, mis peaks olema positiivne, aga need tõid kaasa ka muudatusi kostüümides, liikumistes jms. Samas saime kunstilises mõttes natukene kasvada. Vahepeal kartsin, et õhin minus endas kaob ära, aga nüüdseks olen oma konditsioonis tagasi. Kokkusaamise mõttes oli kõige keerulisem vilistlastega, kes on laiali. Suur au ja kiitus neile, et nad viitsisid ka suvel ning laupäeval või pühapäeval kell 10 proovi tulla. Ma väga hindan nende valmisolekut ja pühendumust, seda on tänapäeval nii armas näha."

Loide arvas, et muusikalietendus ei paku häid emotsioone üksnes esinejatele, vaid ka publikule. "Etendus kestab peaaegu kaks tundi, aga pealtvaatajad ei tohiks kordagi igavust tunda, sest kava on väga vaheldusrikas, nagu ka esinejate koosseis väikestest laululastest suurte tantsijateni."

Anu Pungas ise nimetas varasemat ajalugu "väikeseks kokkuklopsitud sõnalis-muusikaliseks etteasteks operetist "Silva"". "Oklahomat" aga esimeseks muusikali võnkeks, mida ta tegi nii Voka segakoori kui ka koolilastega. Õige muusikalide ajaarvamine algab temale 2013. aasta lavastusest "Muusikal kutsub teid...", mis sai 2016. aastal järje.

Seekordne lavastus kannab nime "Muusikal kutsub teid veel" ja toob lavale rekordarvu inimesi: Toila gümnaasiumi mudilased, põhikooli ja gümnaasiumi neiud, gümnaasiumi noormehed, vilistlased, õpetajad, lastevanemad ja nende sõbrad (nii naised kui mehed), aga ka sõutantsutrupi Lausa Lust ja Tammiku naisrühma. Nii väljub trupi päritolu Toila valla piiridest.

Toila spaahotelli müügijuht Kärt Purga on säranud kolmes muusikalilavastuses, kahel korral kõrvuti tütar Elisabethiga. "Tore on olnud jälgida, kuidas emad-tütred, isad-pojad koos laval on. Ainult et kunagised Pipi Pikksukad esitavad nüüd juba kabareenumbreid ja armastuslaule."

Annab adrenaliinilaksu

Purga tunnistas, et olles kord muusikalis kaasa löönud, ei saa enam "ei" öelda. "Kui mõnele on adrenaliinilaks langevarjuhüpe, siis teisele võib selleks olla juubeldav publik. Anu muusikalide repertuaar on alati tabanud kümnesse: see on särav, hoogne, sekka ka mõni kaunis ballaadilik pala. Sedasi saab publik poetada nii naeru- kui liigutuspisaraid."

Seekordne kava pakub kiirekskursiooni sellistesse lavahittidesse nagu näiteks "Mamma Mia", "Helisev muusika", "Grease", "Chicago", "Väike õuduste pood", "Pipi Pikksukk" ja "Imelaps". Veidi leiab ka taaskasutust. "Lastele on täisuut repertuaari üsna raske leida. Sellepärast läheb "Pipi" uuesti loosi," selgitas Anu Pungas.

Publik on oodatud 6. novembril Mäetaguse, 7. novembril Kohtla-Nõmme, 13. novembril Tammiku, 14. novembril Kiviõli ja 15. novembril Voka rahvamajja.