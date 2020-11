Kohtla-Järve lugemissaali ehivad Heli Männi nukumajad

Majad on valmistatud puidust, vineerist, plekist, plastist, papist... Neist vanimad on peaaegu 100aastased, kuid on ka tänapäevaseid. Nendes majades, millega mängisid juba meie vanavanaemad, leidub esemeid, mida tänapäeva lapsed oma silmaga näinudki pole ja mille otstarbest neil ettekujutuski puudub. Nukumajade endised omanikud on pärit Eestist, Rootsist, Saksamaalt, Inglismaalt, Venemaalt.

Kuna praegu ei soovitata rahvarohkeid üritusi korraldada, siis traditsioonilist näituse avamist ja kohtumist kollektsionääriga raamatukogus ei toimunud. Näitusel on tutvustavad tekstid nukumajade saamislugudest ja mõnedest maailmakuulsatest nukumajadest.

Heli Männi sõnul meeldivad talle endale kõige rohkem Rootsi firma Lundby nukumajad, mille sisustus peegeldab Skandinaavia sisekujunduse trende. Neist paljudel on sisseehitatud elektrisüsteem, mis töötab vooluvõrgust, tänu millele saab majades lambid põlema panna.

Osa mööblist on originaalne, osa fotode järgi tehtud. Kohver-nukumaja on valmistatud Heli Männi 1916. aastal sündinud sugulase kirjelduse järgi. Ainulaadne on vana, Rakverest pärit maja makett, mis on kohandatud nukumajaks. Eestis haruldane on ka Inglise firma Tri-angle Tin House nukumaja ja Saksa Demokraatliku Vabariigi vineermaja Parkstrasse 1...

Kollektsiooni omaniku sõnul peegeldavad nukumajad ühiskonnaelu ühel või teisel ajaperioodil. Rootsis oli välja arenenud terve nukumajade, mänguautode, nukkude ja nukumööbli tootmise tööstus, Eesti peredesse aga ilmusid need peamiselt tänu isade ja vanaisade jõupingutustele. Üldjuhul oli tegu jõukate kodanike eluasemete koopiatega.