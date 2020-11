Jõhvi keskraamatukogu korraldab sel nädalavahetusel Selisoos kaks luulerännakut

Eestikeelset luulerännakut tuleb Tallinnast vedama luuletaja Jürgen Rooste, venekeelset Sillamäelt luuletaja Vladislav Sumarok. "Mul on väga hea meel, et eestikeelsele rännakule tuleb oma luulet lugema ka Anneli Lamp," tähendas Linnard. "Me oleme Jürgeniga varem korraldanud luulerännakuid koolinoortele ning nemad esitasid omal vabal tahtel päris palju Anneli luuletusi, neil on kõlapinda."

Kas nädalavahetusel tuleb hea ilm, ei oska luulerännakute vedajad lubada. "Norra ilmateenistus igatahes vihma ei luba, lubab üks kraad soojagi. Aga üks, mis kindel: pole halba ilma, on halb riietus. Ja kaks, mis kindel: valgete tennistega ei maksa tulla. Matkarajaks on laudtee, see on sügisel libedavõitu, kuid üks osa teest on võrkkatte all ning jala all kindel. Kõik ei peagi kaugemale minema."