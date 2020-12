Ida-Viru koolinoorte laulude kontsert lükkub edasi

"Kontserdiks on valmistutud suure kirega ning pikki proove on krooninud eduelamus, mida soovisimegi kuulajate-vaatajatega jagada suurel laval Jõhvi kontserdimajas 4. detsembril. Leiame, et see samm - kontsert edasi lükata - on emotsionaalselt raske nii esinejatele, autoritele kui ka korraldusmeeskonnale, kuid kannab vastutustundliku tervisekäitumise ideed ja hoiab inimesed tervemad," ütles kontserdi korraldaja, Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur.

Pileti ostunud kontserdikülastajad saavad piletid tagastada Piletilevile või tulla kontserdile uuel ajal.

Teist korda Kohtla-Järve gümnaasiumi eestvõttel Jõhvi kontserdimajas toimuva kontserdi eelvooru saatsid Ida-Virumaa noored üle 50 laulu, millest lavale jõuab umbes pool. "Formaat on sama, mis eelmisel aastal. Õpilastel oli võimalik saata konkureerimiseks oma lugu, millele valituks osutumisel teevad heliloojad [Tõnis Kõrvits ja Siim Aimla] seaded," Agur. Ent tänavu on teisiti see, et lavale kõik autorid ise oma laule esitama ei pääse, isegi kui lugu on osutunud väljavalituks, ja esitaja valivad korraldajad.

"Arvestame siin ka vaataja seisukohta, et saalist vaadates peab olema huvitav ja kvaliteetne esitus. Mõni autor lepib sellega hästi, mõni võtab valulikult, aga kuna see on laulude, mitte solistide konkurss, siis saadakse sellest aru," sõnas Agur.

Tema sõnul oli tänavu Ida-Virumaa noorte autorite huvi projektis osaleda oluliselt suurem kui mullu ja kokku saadeti konkureerima poolesaja loo ringis maakonna eri piirkondade koolidest. Esitamisele läheb neist veidi üle 20.

Aguri sõnul on uue traditsiooni algatamisel mitu paralleelset eesmärki. "Esiteks ühendab muusika eri rahvusi ja kultuure. Me võime rääkida eri keeli ja olla eri keskkondades, kuid muusika toob meid keskpõrandale kokku." Teiseks on tema arvates oluline, et Ida-Virumaa koolinoortel oleks ühine kokkupuutepunkt, kus nad saavad ühist asja teha. "Ja muidugi avastada uusi andeid ja näidata koolinoortele, et neil on võimalik väga väikese vaevaga pääseda suurele lavale suure orkestri saatel. Sul on selleks vaja vaid ideed ja väikest viisijuppi."