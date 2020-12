Jõhvi kontserdimaja kolm kontserti lükkuvad uude aastasse

Eesti Kontserdi juhi Kertu Orro sõnul puudutab otsus kahte eelseisvat nädalat, mil terviseamet on tungivalt soovitanud piirata inimestevahelist läbikäimist Ida-Virumaal. „Mõistame olukorra tõsidust ja soovides omalt poolt aidata kaasa viiruse leviku tõkestamisele Ida-Virumaal jätame Jõhvi kontserdimajas kahel detsembrinädalal kontserdid ära,“ ütles Orro.

Uude aastasse lükkuvad järgmised kontserdid: · 10. detsembril toimuma pidanud Alvar Tiisleri ja Kadri Toomoja kontsert toimub kolmapäeval, 27. jaanuaril 2021. · 17. detsembril toimuma pidanud käsikellade ansambli ARSIS kontsert toimub neljapäeval, 7. jaanuaril 2021. · 20. detsembril toimuma pidanud Tõnu Kõrvitsa autorikontsert „Laulud“ jõuab publikuni festivali „7 linna muusika“ raames. Täpne kuupäev selgub, festival ise toimub Ida-Virumaal 2.–11. juulini 2021.

Ostetud piletid kehtivad uutel kuupäevadel, soovi korral ostab Eesti Kontsert piletid tagasi 14 päeva jooksul alates kontserdi algsest toimumise kuupäevast.

Muudatus ei puuduta Annely Peebo ja Viini poistekoorist sirgunud vokaalansambli VieVox kontserti 28. detsembril Jõhvi kontserdimajas ning aastalõpukontserti „Peegeldused tasasest maast“ 30. detsembril seal samas.

Kontsertidele kehtib publikuarvu piirang ning saalis istutakse hajutatult. Eesti Kontsert tuletab meelde lihtsaid hügieenireegleid: kontserdile tulles tuleb kanda maski, publikualal hoida distantsi, desinfitseerida käsi, laadida oma telefoni HOIA-rakendus ja hoida telefon kontserdi ajal hääletul režiimil.

ETV spordikommentaatorit Alvar Tiislerit näeb 27. jaanuaril Jõhvi kontserdimaja laval klassikalise muusika artistina. "Mu töö ja hobi täiendavad teineteist hästi," ütles ta.

Alvar Tiisler (bariton) valmistus oma esimeseks soolokontserdiks täiskohaga spordikommentaatori töö ning prantsuse keele ja kultuuri õpingute kõrvalt. Kas tema ööpäevas on rohkem tunde kui tavainimesel?

Toob vaheldust

"See teema on sageli painav ka mulle endale. Üritan elus teha ainult ja ainult neid asju, mis mulle väga meeldivad, ja selle aasta sügisel olen tõesti ennast jaganud nii töö, õppimise kui laulmise vahel. Kuigi hooti on selline koormus ka väga kurnav, annab iga väljund jällegi vaheldust mõnele teisele tegemisele," selgitas ta.

Sooloõhtu kava pani Tiisler kokku koos lähedase loomingulise partneri Kadri Toomojaga, kes saadab teda klaveril.

"Mul on olnud palju esinemisi suurvormide solistina või muudes vormides, ent sooloõhtu koos klaverisaatjaga on mul esimene. Eesti Kontsert tegi meile selle kohta ettepaneku umbes aasta tagasi. Kava kokkupanekul pidasin silmas seda, et eelkõige jõuaks sinna need lood, mida ma lihtsalt ise sooviksin väga laulda. Kavas on nii aariaid suurvormidest, Tšaikovski romansid kui ka Mozarti, Donizetti ja Korngoldi ooperiaariad," tutvustas ta.

End vabakutseliseks professionaalseks lauljaks nimetav Tiisler alustas lauljateed rahvusooper Estonia poistekooris ja on klassikalise muusika artistina olnud pigem hiline ärkaja. Samas on ta jõudnud üles astuda Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Jaapanis, Iisraelis, Venemaal ja pea kogu Euroopas.

Turvalisem koht?

Tiisler on nimetanud spordikommentaatori tööd üheks ootamatumaks ametiks, sest kunagi ei tea, mis juhtuma hakkab. Kas kontserdilava on turvalisem koht?

"Erinevalt spordiülekannetest, kus narratiiv pole peaaegu kunagi selge, on kontserdilava minule tõesti natuke turvalisem koht − kogu kava on pikalt harjutatud. Sellegipoolest on elu näidanud, et laval võib juhtuda täiesti ootamatuid positiivseid hetki."

Tiisler lisas, et laulmine on ja jääb tema hobiks ning ta püsib ka spordilainel edasi.