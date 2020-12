Kohtla-Järve ujulast saab peagi ajalugu

Kohtla-Järve on praegu uue ujula avamise ootuses. Vana, ligi 50 aastat teeninud ujula läheb lammutamisele, kuna hoone ekspertiis näitas, et uue ehitamine tuleb odavam kui vana renoveerimine. Samas jääb vana ujula linna ajalukku kui spordirajatis, kust on hoo sisse saanud paljud silmapaistvad ujujad.