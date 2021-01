Miks just Kohtla-Järvel? Svetlana vastab, et peab Instagramis oma väikest blogi ning sealt avastaski ta üks Radosti õpetaja, kes plaanis Tallinna ära kolida ja otsis endale asendajat. Nõnda ta oma kohta Svetlanale pakkuski ning too jäi kohe nõusse. Ta ütleb, et ei hakanud Narvas midagi muud isegi otsima: pakkumine juba väljakujunenud kollektiiviga liituda tundus hea, kuna tema ainus soov oli lastele kunsti õpetada.

"Narvast Kohtla-Järvele jõudmiseks kulub umbes tund. Kiievis, kus ma olen sündinud ja elanud, on see kõige tavalisem stsenaarium. Peale selle esineb suures linnas alati liiklusummikuid ning metroosõidudki võtavad palju aega. Nii et kui mulle öeldi, et pean hakkama edasi-tagasi sõitma, ei heidutanud poolesaja kilomeetri pikkune vahemaa mind sugugi," räägib Svetlana. "Muidugi valetaksin, kui ütleksin, et see on lihtne. Tegelikkuses selgus, et bussiplaanid ei lange mu töögraafikuga sugugi alati kokku: vahel jõuan kohale mõni tund varem või siis pean õhtusele bussile tormama, et ei peaks kella kümneni järgmist bussi ootama. Kuid raskused pole mind kunagi peatanud, tõenäoliselt ongi see minu tee."