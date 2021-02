Reedel, 12. veebruaril toimuva 22 kilomeetri pikkuse Alutaguse öömaratoni peakorraldaja Andres Laur sõnas, et president Kaljulaid ütles pärast läinud laupäeval Lääne-Virumaal Mõedakul toimunud Viru maratoni läbimist, et tal on järgmise suusavõistlusena plaanis Alutaguse öömaraton.

Pealamp ja varupatareid

Kaks aastat tagasi öömaratoni vähem kui poolteise tunniga läbinud Kaljulaid tõdes, et suusatas rõõmu tundes, mitte kellaga võidu. "Ma ei usu, et tahaksin üldse kunagi suuskadel pulssi punaseks sõita," sõnas ta tookord, kiites osalejate sõbralikkust rajal ja talvise Alutaguse öise metsa ilu, mida ta pealambi valgusvihus püüdis rajajoone jälgimise kõrval samuti tähele panna.

Ida-Virumaa spordiharrastaja Siim Kadak, kes on seiklusspordivõistlustel rajameister olnud, tõdes samuti, et öine sõit oli väga äge. "Vahepeal ei hoomanud ma üldse, kus olen. Arvasin, et tunnen seda metsa, aga mõnes kohas oli kõik sassis," rääkis ta.

Alutaguse maraton 12. veebruaril kell 20 öömaratoni start (22 km, vabastiilis)

13. veebruaril kell 11 Alutaguse maratoni põhidistantsi start (44 km, klassikastiilis)

13. veebruaril kell 12 lühidistantsi start (22 km, klassikastiilis)

Stardi- ja finišipaik on Pannjärve tervisespordikeskuses

Osalejate piirarvud: põhidistantsil 750, lühidistantsil ja öömaratonil mõlemal 250.

Maratonil koroonaviiruse leviku tõttu kehtivate piirangutega saab tutvuda maratoni kodulehel www.estoloppet.ee Kui tavapäraselt on suusatajad olnud Alutaguse maratoni stardis tihedalt koos, siis sel aastal hajutavad korraldajad nad 50-liikmelistesse stardirühmadesse. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Andres Laur paneb öömaratonile tulijatele südamele, et neil oleks kaasas korralikult laetud akudega lambid. "Hea, kui on taskus ka varupatareid, sest kui rajal ollakse mitu tundi, siis külmaga võivad nad arvatust kiiremini tühjaks saada," sõnas ta, märkides, et 22 km ringist on valgustatud vaid paar kilomeetrit.

Lauri sõnul esimesel öömaratonil õnneks kedagi metsa otsima minna ei tulnud. Küll aga on sel aastal raja läbimiseks seatud kontrollajaks kolm tundi. "See peaks olema piisav, et ka rahulikult suuskadel matkates 22 kilomeetrit läbida," ütles ta, meenutades, et kaks aastat tagasi kulus ühel osalejal siiski rajal neli tundi ja pärast eelviimase finišeerija saabumist ootasid korraldajad teda poolteist tundi. Viimase osaleja järel sõitis ka mootorsaan.

Maratonil on nii osalejate arvu kui muud piirangud

Teist korda toimuv öömaraton on proloogiks laupäeval, 13. veebruaril 22. korda toimuvale Alutaguse maratonile, kus on kavas 44 kilomeetri pikkune põhidistants ja 22 km pikkune lühisõit.

Terviseamet andis Eesti pikamaasuusatamise sarja Estoloppet kuue maratoni läbiviimiseks eriloa ja seadis ka tingimused, mida korraldajad peavad ohutuse tagamiseks täitma. Neist põhiline on, et kogu tegevus maratoni eel ja järel toimub õues ning pealtvaatajad pole suusastaadionile ega raja äärde lubatud.