Mihkli kiriku võlvide all kõlab talvemuusika

Kavas on lääne ja eesti heliloojate teosed, mis on ümber seatud triole Andreas Lend (tšello), Jelena Ossipova (kitarr) ja Svetlana Kekiševa (orel). Kõik nad on Eestis tuntud muusikud ja mitmesuguste konkursside võitjad, kes on palju esinenud eri lavadel ning andnud kontserte paljudes linnades ja riikides. Esimest korda astusid nad selle kavaga üles 4. jaanuaril Rakvere Kolmainu kirikus.

Svetlana Kekiševa ja Jelena Ossipova hakkasid koos musitseerima 2003. aastal ning koos on esinetud Tallinnas, Ida- ja Lääne-Virumaal, Tartumaal, Raplamaal. Idavirulased on nendega juba ammu tuttavad. Andreas Lend on lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia, täiendanud end Soomes Sibeliuse akadeemias ning võtnud osa mitmete rahvusvaheliselt tunnustatud tšellistide meistriklassidest. Ta on mitmete Armeenias ja Eestis toimunud konkursside auhinnasaaja ja võitja. Euroopa Liidu noorteorkestri (peadirigent Vladimir Ashkenazy) koosseisus on Lend esinenud üle terve Euroopa. Aastatel 2006-2016 töötas ta tšellistina Eesti riiklikus sümfooniaorkestris. Praegu töötab ta tšellistina rahvusooperis Estonia ning osaleb keelpillikvartetis Prezioso ja ansamblis Estonian Cello Ensemble. Peale selle on ta tegev nii solisti kui ka kammermuusikuna paljudes teistes koosseisudes.