Mööduja võttis tänaval kinni kaupluseröövli

Esmase info kohaselt vahetas mees kahe röövimiskatse vahel riideid, kuid politseinikud tuvastasid, et need kaks juhtumit olid omavahel seotud.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokuröri Priit Heinsoo sõnul on röövides kahtlustatav varem väärteokorras karistatud varavastase süüteo eest, nüüd aga pani ta lühikese ajavahega toime kaks rasket kuritegu. "Praegusel juhul kaasnes mehe tegevusega ka vägivald, mis näitab, et tema teod on muutunud ajas raskemaks ning ta on valmis kasutama ka relva." Selline ajas eskaleeruv käitumine viitab Heinsoo sõnul sellele, et kahtlustatav võib vabaduses viibides panna toime uusi raskeid kuritegusid, mistõttu pidas prokuratuur tema vahistamise taotlemist vältimatuks.