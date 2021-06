NÄDALA KUJU ⟩ Kohtla-Järve linn

Tervenemise märke on. Elanike väljaränne on pisut pidurdunud, Järve linnaosa servas kerkib tuulegeneraatorite tehas, mis lubab tööd 300 inimesele, kesklinnas avab peagi uksed suurejooneline ujulaga spordikeskus. Ahtmes on valmimas haigla uus korpus ja alanud on keskväljaku rajamine. Linna pargid ja haljasalad on samuti üles vuntsitud. Isegi naeruväärselt madala hinnaga korterid on hakanud pisut kallinema.