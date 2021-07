Jõhvi pargis algab suvemuusika kontsertide sari

Avakontserdil tulevad lavale põhiliselt tantsumuusikat esitavad Tallinna laulja Sergei Maasin ja Ida-Virumaa kaevurist laulja Aleksander Lassikov, kes on saanud aastakümnetega populaarseks paljudel kohalikel üritustel esinemistega. Peale lauljate esineb ka Tammiku tantsurühm.

5. augustil on lava lauljatar Luisa Värgi ja teda saatva Laur Rämmali ning Jõhvi ansambli Konzales ja tantsurühma Gevi päralt.

Suvemuusika sarja kokkupanemisel lähtus korraldaja Anne Uttendorf, et tuntumate külalisartistide kõrval esineksid ka kohalikud muusikud ja tantsijad. "Publik tuleb väga hea meelega vaatama ja kuulama ka oma tuttavate esinemist. Kavad on sellised, et saab muusikat kuulata, aga ka ise tantsu lüüa," rääkis ta.