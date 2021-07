See nädalalõpp on Ida-Virumaal erakordselt sündmusterikas

Jõhvi muuseumi seltsi ning kultuuri- ja huvikeskuse korraldatud festivalil saab tutvuda kaheksa Eesti muuseumi koostöös valminud rändnäitusega "Tähelepanu! 1991! Start!". Muusikaväljakul on avatud retrokohvikud. Sealsamas meenutavad endine maavanem Rein Aidma, Jõhvi taastava kogu liikmed Avo Kiir, Kaido Kooga ja Vallo Reimaa ning ajakirjanik Jõhvi vabaks võitlemist ja arutlevad tema käekäigu üle järgnenud 30 aasta jooksul. Ajaloolane Vallo Reimaa, kes on ka Jõhvi valla aukodanik, viib huvilised mäluretkele, mis algab Mihkli kiriku juurest.

Curly Strings esineb laupäeval Ida-Virumaal koguni kaks korda. Nende teine etteaste on Peipsi ääres Rannapungerjal Tuletorni kontserdil. Näitleja Guido Kanguri perekonna korraldataval festivalil esinevad veel klounide paar Piip ja Tuut, Rita Ray, ansambel Ewert & the Two Dragons. Marianne Leibur, Marten Kuningas ja The Swinging Sisters esitavad Uno Loobi lugusid.