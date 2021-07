Selleks, et tehas etenduste ajal tõepoolest täistuuridel töötaks ja kogemust võimendaks, tuli algusaega üsna viimasel hetkel muuta.

"Alguses välja öeldud kell seitse õhtul osutus kehvaks valikuks, sest just siis vahetuvad vahetused ja osa töid on pausil," põhjendas lavastuse produtsent Gerli Romanovitš, miks algusaega poolteist tundi edasi nihutati.

Läbimängudega tehti algust alles kolmapäeva õhtul, ent grupijuhid on kohapeal juba paar nädalat toimetanud, et helilõike täpselt paika sättida.

Klappidest kuulebki etenduse sõnalist osa, mis põhineb tehase endiste ja praeguste töötajate, kohalike elanike, teadlaste ja asjatundjatega tehtud intervjuudel. Kõndimise-kuulamise vahele on pikitud kümmekond peatuspunkti, kus tehase helisid kuulata või midagi pikemalt vaadata. Kahes kohas, kus seda tootmist segamata teha saab, minnakse ka tööstusse sisse.

"Tahame selle lavastusega anda kogemuse kõikidele meeltele, anda võimaluse olla asja sees. Kohapõhist teatrit on viimasel ajal päris palju tehtud. "Põlevkiviõli" muudab eriliseks, et see etendub töötavas tehases," rääkis Romanovitš.