Tatjana Stolfat: Narva linnapea Katri Raigi tegelik pale

Kui pidasime eelmisel aastal fraktsiooni Meie Narva liikmetega läbirääkimisi, et ühineda ja tuua Narva linn välja ummikseisust, siis ei osanud meie, Narva keskerakondlased, isegi ette aimata, mida see meie "partnerite" poolt kaasa toob. Nende juht Katri Raik on viimasel ajal isikliku eeskujuga näidanud, mis eesmärgil ta tegelikult Narva linnapea kohale asuda tahtis.

Kõik, mida ta on alates eelmise aasta novembrist teinud, realiseerides oma ammust unistust saada meie linnapeaks, on nüüdseks näidanud, et see oli kõigest ohjeldamatu eneseupitamine linna probleemide arvelt. Olles saanud meie toetusel Narva linnapeaks, hakkas Katri Raik peaaegu kohe kergel käel muutma oma lubadusi ühistöö kohta ja ignoreerima meie arvamusi, rikkudes tegelikult temaga allkirjastatud ühist koalitsioonilepingut.