Selle nädala teisipäeva hommikul sõitis Aivar Tamm oma toitlustusautoga Valaste joa juures asuvasse parklasse, nagu ta oli teinud juba mitmel eelnenud päeval. "Panin kõik valmis, kui tundsin, et midagi haiseb jubedalt. Mõtlesin, et mis see küll olla võiks. Mul endal on kõik värske kraam," meenutas ta.