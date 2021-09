Narvas on kaks pikka nädalavahetust ooperi päralt

Neeme Kuningas mitmes rollis

Reedel kolib festival oma epitsentrisse, Kreenholmi manufaktuuri ooperitelki, kus tuleb ettekandele Neeme Kuninga lavastatud Puccini "Boheem". See on igihaljas lugu poeet Rodolfo ja lihtsa neiu Mimi traagilisest armastusest. Mimi osas laulab Marija Jelic, üks tuntumaid Balkanimaade uue põlvkonna sopraneid, kes paari nädala pärast esineb koos Placido Domingoga ning oktoobris annab soolokontserdi New Yorgi mainekas Carnegie Hallis. Tema lavapartneriks Rodolfo rollis on Raimonds Bramanis, Läti rahvusooperi solist ja Läti parima ooperisolisti tiitli laureaat, kes on olnud külalissolist ka Eesti rahvusooperis. Lavastuses mängib kaasa Eesti armastatud bariton Väino Puura Benoit/Alcindoro kaksikrollis.